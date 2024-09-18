В Белом доме пока не готовы объявить о возможности новой встречи Байдена с Зеленским

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США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме или в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

"У меня на сегодня нет встречи, чтобы о ней объявить", – заявил он.

Кирби также сообщил, что у Байдена не было возможности полностью ознакомиться с планом Зеленского по завершению конфликта, так как украинская сторона "не полностью проинформировала" США.

Ранее украинский лидер заявил, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с Россией зависят от одобрения США, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Байден и кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

Зеленский также заявлял, что часть его "победного плана" заключается в том, чтобы ухудшить жизнь в России. По мнению Зеленского, если россияне будут жить без комфорта, то они начнут оказывать давление на Владимира Путина.