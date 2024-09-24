Reuters: встреча Трампа и Зеленского в США не состоялась

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Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом не состоялась, несмотря на намерения главы киевского режима, передает Reuters.

Приближенные Трампа рассказали журналистам, что оба политика разделяли планы об этой встрече. Однако к моменту прибытия Зеленского в Штаты даты возможных переговоров так и не были назначены.

По данным СМИ, вице-президент США Камала Харрис и Трамп собирались встретиться с украинским лидером во время его визита в Вашингтон. Также предполагалось, что во время встречи в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН Зеленский должен был представить свой план по урегулированию конфликта с Россией действующему президенту США Джо Байдену.

Ранее сам Зеленский заявлял, что ряд пунктов подготовленного им "плана победы" напрямую зависят от одобрения Штатов. Именно по этой причине с ним должны были ознакомиться Байден, Харрис и Трамп.

