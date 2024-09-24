Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории"

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "лучшим торгашом в истории", поскольку после каждого его визита в США он уезжает из страны с миллиардами долларов. Об этом Трамп заявил на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Республиканец добавил, что президент Украины желает победы демократов на предстоящих выборах в США, так как надеется на продолжение финансовой помощи с их стороны.

"Я сделаю по-другому. Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, – позвоню Зеленскому и президенту (Владимиру. – Прим. ред.) Путину и скажу, что пора заключать сделку", – цитирует Трампа ТАСС.

Украинский лидер ранее заявил о подготовке переговоров с Россией. По словам Зеленского, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате. При этом он отметил, что Украина также должна подготовить план и без участия Москвы.

В рамках своего визита в США Зеленский встретится с действущим главой Белого дома Джо Байденом и кандидатом в президенты от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис. Ожидается, что Зеленский будет настаивать на вступлении Украины в НАТО и ЕС, соглашениях в области экономики и безопасности и продолжении поставок Киеву дополнительных вооружений.