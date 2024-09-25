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Участие Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис только ослабляет поддержку Украины в Штатах, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на американский журнал National Review.

Как подчеркнул автор статьи, штаб Харрис использует свое влияние на украинского лидера и хочет превратить его в участника кампании, несмотря на то что это вредит делу Украины среди представителей республиканцев.

В материале отмечается, что с помощью Зеленского штаб хочет привлечь на свою сторону сторонников экс-участницы президентской гонки Никки Хэйли, которые преимущественно поддерживают киевский режим.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что визит Зеленского в США с целью шантажа Джо Байдена и его потенциальных преемников может только навредить Киеву и поддержке ВСУ.

По мнению Дубинского, Зеленский хочет добиться для себя выгодных условий поддержки в обмен на помощь кандидату на предстоящих выборах в США. Однако такой "хамский подход" украинского лидера может привести в конечном итоге не к увеличению, а к сокращению поддержки.

Американские конгрессмены уже высказали требование провести полное расследование из-за визита Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По их мнению, таким образом он вмешивается в американские выборы, выражая поддержку кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, поскольку посещал завод в компании ее сторонников из Демпартии.

Кроме того, законодатели США указали на тот факт, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами местных налогоплательщиков.