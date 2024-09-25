AP: Зеленский не встретится с Трампом во время поездки в США

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Associated Press.

Более того, Трамп изначально не планировал встречаться с украинским лидером, который находится с визитом в США, несмотря на заявления официальных лиц Украины о том, что такая встреча планировалась, сказано в материале.

Накануне СМИ писали, что встреча Зеленского с Трампом не состоялась, несмотря на намерения украинского лидера. Приближенные Трампа рассказали журналистам, что оба политика разделяли планы об этой встрече. Однако к моменту прибытия Зеленского в Штаты даты возможных переговоров так и не были назначены.

По данным СМИ, вице-президент США Камала Харрис и Трамп собирались встретиться с украинским лидером во время его визита в Вашингтон. Также предполагалось, что во время встречи в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН Зеленский должен был представить свой план по урегулированию конфликта с Россией действующему президенту США Джо Байдену.