Умеров заявил, что Запад пообещал финансирование производства ракет и дронов на Украине

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Западные партнеры пообещали выделить Украине средства на собственное производство ракет и дронов в рамках ее ракетной программы. Об этом заявил заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная. Мы уже обменялись ею с партнерами и ждем, насколько они будут поддерживать из имеющейся у нас возможности производить ракеты и дроны", – приводит его слова ТАСС.

Умеров заявил, что западные страны дали устное согласие на финансирование программы и в ближайшее время Киев ожидает окончательные письменные договоренности об этом.

Ранее Госдеп заявил, что США будут продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь. Помимо этого, Вашингтон также будет делать все необходимое для еще большей интеграции Киева с НАТО и Евросоюзом.

Штаты дополнительно выделят на нужды Украине еще свыше 717 миллионов долларов. Из них 325 миллионов долларов пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, 290 миллионов – на оказание гуманитарной поддержки населению, еще около 102 миллионов долларов предназначены на разминирование территории.