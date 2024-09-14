Байден прокомментировал слова Путина об ударах вглубь РФ

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Американский президент Джо Байден отреагировал на предупреждения Владимира Путина о последствиях возможного одобрения для ВСУ наносить удары западным дальнобойным оружием по территории РФ.

"Я не думаю много о Владимире Путине", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Владимир Путин предупреждал, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте.

В таком случае изменится суть конфликта, добавил президент РФ, поскольку российская сторона будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

Официально в Белом доме заявили, что США не стали изменять подход к вопросу ограничения применения Украиной американского оружия вглубь территории России. Тем не менее, по информации СМИ, окончательное решение по этому вопросу может быть озвучено на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.