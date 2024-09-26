Байден объявил о новой помощи Украине на 375 млн долларов

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Американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды. Помимо этого, новая помощь предполагает подготовку, обучение украинских солдат и логистические услуги.

По информации американских СМИ, Пентагон несколько раз рекомендовал начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов на Украину, однако Белый дом официально отказывался от такого решения. Тем не менее в случае его одобрения о поставках не станут говорить публично.

О выделении дополнительной военной помощи Киеву также сообщал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. По его словам, страна может направить ВСУ дроны, артиллерию, бронетехнику, а также предоставить обучение пилотов истребителей.