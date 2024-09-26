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Запад не оценил "план победы", который был разработан украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которая поговорила с американскими чиновниками.

Издание отмечает, что в плане просто фигурируют переформулированные требования об увеличении поставок оружия украинским военнослужащим и о снятии ограничений на нанесение ударов западными ракетами по территории России. В связи с этим, как заявил один из чиновников, западные страны остались разочарованы, так как в плане нет ничего нового.

Как утверждают официальные лица США, Белый дом переживает из-за отсутствия у президента Украины плана с комплексной стратегией.

Зеленский с трибуны Совбеза ООН также выступил против проведения переговоров с Россией. Помимо этого, он раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным.

В кулуарах Генассамблеи ООН украинский лидер встретился с президентом США Джо Байденом и ознакомил его со своим "планом победы". Они договорились обсудить этот план позже в рамках двусторонней встречи.

