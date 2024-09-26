Глава МИД Китая Ван И проигнорировал выступление Зеленского в ООН

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Глава МИД Китая Ван И проигнорировал выступление украинского президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Во время своего выступления украинский лидер утверждал, что именно его идеи якобы могут помочь урегулировать текущий конфликт в регионе.

Издание обратило внимание, что в этот момент китайский дипломат отсутствовал в зале, поскольку предпочел вместо этого провести личную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Владимир Зеленский с трибуны Совбеза ООН также выступил против проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Помимо этого, он раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным.

В кулуарах Генассамблеи ООН Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и ознакомил его со своим "планом победы". Они договорились обсудить этот план позже в рамках двусторонней встречи.