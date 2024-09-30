В офисе Зеленского заявили, что украинцам не покажут полностью "план победы"

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Президент Украины Владимир Зеленский покажет украинцам свой "план победы" лишь в усеченном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

"Это план президента, и, безусловно, как он пообещал, после презентации президенту США (Джо Байдену. – Прим. ред.) и партнерам, я думаю, что он будет презентован украинцам", – отметил Ермак.

При этом он подчеркнул, что "чувствительные" части останутся закрытыми.

"Все-таки все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг", – добавил глава офиса Зеленского.

Ранее некоторые зарубежные СМИ сообщали, что Запад не впечатлился "планом победы" украинского лидера. Отмечалось, что в нем просто фигурируют переформулированные требования об увеличении поставок оружия украинским военнослужащим и о снятии ограничений на нанесение ударов западными ракетами по территории России.