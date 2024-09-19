Зеленский заявил о полной готовности "плана победы" Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности "плана победы" для Украины. Об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале.

"Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану", – высказался он.

Зеленский также добавил, что сейчас для Киева главным является реализация этого плана.

Ранее он сообщал, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с РФ зависят от одобрения Вашингтона, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Джо Байден, а также кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

В Белом доме заявили, что у Байдена не было возможности полностью ознакомиться с данным планом, так как Киев "не полностью проинформировал" США. Там также сообщили, что пока не могут объявить о возможности новой встречи американского президента с Зеленским.