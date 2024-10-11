Зеленский вновь заявил о планах провести саммит по Украине в ноябре

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Украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил о намерении провести второй саммит по урегулированию конфликта на Украине в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидер Украины не стал называть конкретную дату проведения конференции, однако заверил, что Киев подготовит все к ее началу.

8 октября в офисе президента Украины заявили, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. Причины отмены мероприятия не назывались.

Зеленский анонсировал второй мирный саммит по Украине еще в июне этого года. Он подчеркнул, что некоторые страны уже хотят принять конференцию. Президент Украины также заявил, что рассматривает возможность участия России во втором саммите.

Тем не менее Россия не планирует участвовать в этом мероприятии, подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, там собираются представить "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта и тем самым добиться ее поддержки.