В офисе Зеленского заявили об отмене второго саммита по Украине

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Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, однако к этому времени все должно присутствовать к его подготовке. Об этом сообщила советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная.

"Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике", – цитирует ее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Заривной, основные положения коммюнике будут основой для будущего мирного плана саммита.

В июне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй мирный саммит по Украине. Он подчеркнул, что некоторые страны уже хотят принять конференцию – Киев начал переговоры с этими государствами. Зеленский также заявил, что рассматривает возможность участия России во второй мирной конференции по Украине.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в "саммитах мира" по Украине. По словам дипломата, там собираются представить "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта и тем самым добиться ее поддержки.

