Зеленский допустил присутствие РФ на втором мирном саммите по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность участия России во второй мирной конференции по Украине. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, если РФ будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что страна хочет мира и желает прекратить войну.

"Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество – для нас не важно. Для нас важен результат – окончание этой войны", – прокомментировал президент Украины.

Также Зеленский уточнил, что Киев готова начать переговоры с Москвой уже завтра, если РФ будет уважать территориальную целостность Украины.

Украинский лидер анонсировал второй мирный саммит по Украине 16 июня. Он отметил, что некоторые страны уже хотят принять вторую конференцию. Киев начал переговоры с этими государствами, заключил Зеленский.