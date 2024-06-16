Участники саммита по Украине призвали к обмену и освобождению всех военнопленных

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Необходимо освободить всех военнопленных, захваченных в ходе украинского конфликта. Такой призыв содержится в коммюнике, подписанном 80 странами и четырьмя организациями по итогам саммита по Украине в Бюргенштоке. Сообщение опубликовано на сайте правительства Швейцарии.

Документ зачитала президент Швейцарии Виола Амхерд на церемонии закрытия форума. В коммюнике также сказано, что нужно вернуть на Украину всех детей и гражданских лиц, которые "были депортированы, незаконно перемещены и задержаны".

Кроме того, в документе содержится призыв к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. В коммюнике сказано, что глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продовольственных продуктов.

В связи с этим решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и портовую инфраструктуру неприемлемы.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что участники швейцарского саммита призвали обеспечить возможность доставки украинской сельскохозяйственной продукции в другие страны, в том числе через Черное море.

"Продукты питания не должны использоваться в качестве оружия", – объяснил Рютте.

По его словам, на саммите также призывали к безопасной работе ядерных объектов на Украине под контролем этой страны и наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Единая общая цель: приблизить на шаг справедливый и прочный мир для Украины. Вот почему в эти выходные я был в Люцерне на саммите мира для Украины вместе с представителями почти 100 стран", – написал Рютте в соцсети Х.

Премьер-министр уточнил, что дискуссии были сосредоточены на нескольких темах, включая ядерную безопасность.

Организаторы конференции вывесили список государств, подписавших итоговое коммюнике, на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Документ подписали 80 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Святой престол (Ватикан), Индонезия, ОАЭ не подписали его. Более того, страны БРИКС, присутствующие на конференции в Бюргенштоке, отказались подписать коммюнике.

До этого Владимир Путин назвал условием старта переговоров по мирному урегулированию между Москвой и Киевом вывод ВСУ с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Также перед началом переговорного процесса Украина должна официально уведомить РФ о том, что она отказывается от присоединения к НАТО, подчеркнул президент.