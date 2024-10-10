Матвиенко сравнила "саммит мира" Зеленского с "Кварталом 95"

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская сторона не будет участвовать во втором саммите мира по Украине, который продвигает Киев. Она сравнила это мероприятие с "Кварталом 95" – командой КВН, в которой раньше выступал действующий украинский президент Владимир Зеленский.

"Это в стиле "Квартала 95" – организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву. Серьезные люди так не поступают", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она добавила, что на подобных мероприятиях не происходит обсуждение переговоров или прекращение противостояния, в связи с чем РФ не видит смысла участвовать в саммите.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится.

Между тем сам Зеленский заявил, что рассчитывает закончить военный конфликт с Россией уже в следующем году. По его словам, в ближайшие три месяца у сторон есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности.