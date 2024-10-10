Президент Сербии Вучич внес поправки в декларацию по поддержке Украины

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич внес поправки в декларацию по поддержки Украины в Хорватии, передает РИА Новости.

Правительство Хорватии опубликовало декларацию по итогам саммита стран Юго-Восточной Европы и Украины с участием украинского президента Владимира Зеленского, саммит прошел в городе Дубровник 9 октября. Соавторами декларации стали Зеленский, а также президенты и премьер-министры отдельных стран.

По итогам форума журналисты спросили мнение президента Сербии по пункту о введении санкций против России.

"Должен вас разочаровать – был изменен этот пункт и не написано, что страны обязаны, но что они призываются согласоваться с мерами ЕС. Это то, что мы смогли изменить, три вещи, о которых думаем, что они важны, и это – одна из них", – сказал Вучич.

Также удалось изменить пункт о всеобъемлющей помощи Киеву. Кроме того, по предложению Сербии, из текста исключен и термин "деоккупация Крыма".

Власти Сербии не собираются вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Об этом ранее писали СМИ со ссылкой на заместителя премьер-министра Сербии Александра Вулина. По словам политика, Сербия также сделала предложение Москве увеличить объем поставляемого из России газа.

До этого вице-премьер Сербии ранее заявил, что люди из Западной Европы и Германии видят в России близкие им ценности. Этим и объясняется популярность Владимира Путина в этих странах.