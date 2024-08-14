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Люди из Западной Европы и Германии видят в России близкие им ценности. Этим и объясняется популярность Владимира Путина в этих странах, пояснил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.

При этом он уточнил, что на Западе резко не появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских. Теплых чувств к гражданам РФ они не испытывали ни в Первую, ни во Вторую мировые войны, ни после, подчеркнул премьер Сербии.

"Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет", – заявил Вулин.

Вулин прибыл с официальным визитом в Москву 12 августа. По плану он должен был встретиться с высшими должностными лицами. Также в поездку сербского премьера входило посещение им выставки военной техники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" и участие в церемонии открытия памятника югославским партизанам в парке "Патриот".

Находясь в России, он также рассказал о планах Запада в отношении президента Сербии Александра Вучича. По его словам, ему готовят ту же судьбу, что Запад устроил бывшему главе государства Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге.

