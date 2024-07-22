Вучич заявил, что Путин не говорит с ним, чтобы не ставить Сербию под угрозу

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что не контактировал с Владимиром Путиным на протяжении двух с половиной лет в связи с тем, что российского лидера волнует позиция Сербии, главу которой он не хочет ставить под угрозу.

"Если бы я завтра захотел разговаривать, президент Путин бы разговаривал. И также если он пожелает", – цитирует сербского лидера Life.ru со ссылкой на телеканал TV Pink.

При этом Вучич заявил, что, по его мнению, Путин учитывает позицию Сербии и исходя из этого сам не желает запрашивать подобный разговор.

Вместе с тем сербский президент обращал внимание, что страны Запада готовятся к прямому вооруженному конфликту с РФ намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в самой России и в Сербии. Однако, по его словам, на данный момент Запад еще не готов к прямому столкновению.

