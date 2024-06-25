Помощник президента Ушаков: Путин пока не планирует контакты с лидером Сербии

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В ближайшее время контакты Владимира Путина с сербским лидером Александром Вучичем не планируются. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Журналисты поинтересовались, планируется ли взаимодействие глав двух государств на фоне сообщений об обнаружении на Украине оружия из Сербии.

"Нет, пока такие контакты не запланированы", – ответил Ушаков.

Ранее СМИ сообщили, что с 2022 года Сербия экспортировала западным союзникам Украины оружие на сумму около 800 миллионов евро. Эти данные подтвердил сам Вучич, отметив, что страна не может поставлять оружие Киеву или Москве, однако имеет множество контрактов с США и другими государствами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва намерена прояснить ситуацию, в результате которой часть сербских боеприпасов якобы попала на Украину.

При этом в министерстве иностранных дел России отметили, что Москва и Белград обсуждают потенциальные угрозы безопасности.

