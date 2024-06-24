Песков заявил, что РФ будет разбираться с отправкой сербских боеприпасов на Украину

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Москва намерена прояснить ситуацию, в результате которой часть сербских боеприпасов якобы попала на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

"Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 2022 года Сербия экспортировала западным союзникам Украины оружие на сумму около 800 миллионов евро. Эти данные подтвердил сербский лидер Александр Вучич. Президент Сербии подчеркивал, что страна не может поставлять оружие на Украину или в Россию, однако имеет множество контрактов с США, Испанией, Чехией и другими государствами.

В начале июня президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву помощи на 225 миллионов долларов. СМИ писали, что в новый пакет вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также минометные системы и артиллерийские снаряды.

