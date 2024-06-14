Орбан: НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву

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НАТО стремится к созданию трех крупных военных баз на территории своих стран для поставки оружия Украине. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, Альянс хочет оказать Украине помощь за счет создания так называемой украинской миссии НАТО.

"Это означает, что НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда они будут передавать оружие Украине", – приводит газета "Известия" высказывание Орбана.

Венгерский премьер уточнил, что базы будут создаваться на территории тех стран Альянса, которые граничат с Украиной. По его словам, речь идет о Польше, Румынии и Словакии.

Орбан также отметил, что Венгрия в связи со своей близостью к этим государствам испытывает беспокойство за собственную безопасность и заявляет о своем отказе от участия в данном процессе.

Ранее венгерский премьер-министр заявлял, что Будапешт выступает против миссии НАТО на Украине. Однако он отметил, что Венгрия не в состоянии ее предотвратить, поскольку большинство членов Альянса высказались в поддержку данной идеи.