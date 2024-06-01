Орбан: Венгрия хочет помешать Европе начать войну с РФ

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Венгерское правительство хочет помешать Европе начать войну с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на митинге на острове Маргит, передает ТАСС.

Он отметил, что перед страной стоит задача, которой еще никогда не было. Венгрии нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет к ее собственной гибели, сказал Орбан и указал, что "венгерское правительство знает, как это сделать".

Премьер-министр подчеркнул, что нужно не допустить реализации опасных планов Евросоюза (ЕС) и НАТО, которые ведут к расширению украинского конфликта, а также проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за те партии, которые выступают за мир.

Ранее Орбан сообщил, что европейские страны вступили в промежуточную стадию подготовки к войне с РФ. Он считает, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине. По его словам, он каждую неделю видит признаки того, что ЕС и Североатлантический альянс готовятся к военным действиям.