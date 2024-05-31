Орбан: Европа вступила в стадию подготовки к войне с РФ

Фото: ТАСС/EPA/Szilard Koszticsak

Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его мнению, она все больше втягивается в вооруженный конфликт на Украине. Орбан признал, что еженедельно видит новые признаки того, что ЕС и НАТО готовятся к военным действиям.

Премьер подчеркнул, что вступление в войну не происходит мгновенно – есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение.

"Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения", – заявил он.

Ранее СМИ писали, что члены Евросоюза в качестве наказания Венгрии за ее сопротивление помощи Украине решили предоставить стране только низкие посты в следующем составе Европейской комиссии. На это также повлияли хорошие отношения между Орбаном и Владимиром Путиным.

В источнике также говорится, что в июне Венгрия станет председателем в Европейском совете, что даст Будапешту полномочия определять повестку дня. Кроме того, в стране выражают надежду на то, что европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели останется на своем посту, который он занимает с 2019 года после того, как его выдвинул Орбан.

До этого Венгрия помешала ЕС отправить прибыль от замороженных активов РФ ВСУ. Отмечается, что ЕС предлагал Венгрии сделку, по которой их доля брюссельских средств не использовалась бы для закупки оружия. Только благодаря этому Будапешт бы не наложил вето на механизм Евросоюза.

