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Запад нагнетает провоенные настроения и сознательно разжигает предвоенную истерию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он согласился со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил о вступлении Европы в промежуточную стадию подготовки к военным действиям с Россией.

"Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", – цитирует Пескова RT.

Орбан также высказался о том, что Европа все больше втягивается в вооруженный конфликт на Украине. Премьер-министр Венгрии отметил, что он каждую неделю замечает новые признаки того, что ЕС и НАТО постепенно готовятся к военным действиям.

Ранее Песков подчеркивал, что заявления стран НАТО о возможных ударах украинских сил по территории России являются сознательным шагом в эскалации конфликта. Он заявил, что подобные действия Альянса провоцируют Украину на продолжение военных действий.

