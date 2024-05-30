Песков заявил, что защита Орбаном интересов Венгрии не нравится Брюсселю

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Защита премьером Венгрии Виктором Орбаном интересов своей страны не нравится Брюсселю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран – членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов", – подчеркнул Песков.

По его словам, такая самостоятельность не всем нравится в Брюсселе, и Будапешт в связи с этим подвергается незамаскированному давлению.

Ранее СМИ писали, что члены Евросоюза в качестве наказания Венгрии за ее сопротивление помощи Украине решили предоставить стране только низкие посты в следующем составе Европейской комиссии. На это также повлияли хорошие отношения между Орбаном и Владимиром Путиным.

В источнике также говорится, что в июне Венгрия станет председателем в Европейском совете, что даст Будапешту полномочия определять повестку дня. Кроме того, в стране выражают надежду на то, что европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели останется на своем посту, который он занимает с 2019 года после того, как его выдвинул Орбан.

До этого Венгрия помешала ЕС отправить прибыль от замороженных активов РФ ВСУ. Отмечается, что ЕС предлагал Венгрии сделку, по которой их доля брюссельских средств не использовалась бы для закупки оружия. Только благодаря этому Будапешт бы не наложил вето на механизм Евросоюза.

