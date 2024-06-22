FT: Сербия экспортировала оружие на 800 млн евро, которое могла получить Украина

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP

С 2022 года Сербия экспортировала западным союзникам Украины оружие на сумму около 800 миллионов евро, передает британская газета Financial Times со ссылкой на оценки своих источников.

При этом в интервью изданию президент Сербии Александар Вучич подтвердил эти оценки, уточнив, что такая сумма могла набраться за два или три года.

"Это часть нашего экономического возрождения, и для нас это важно. Да, мы экспортируем боеприпасы, – сказал Вучич.

Он уточнил, что страна не может поставлять оружие на Украину или в Россию, однако имеет множество контрактов с США, Испанией, Чехией и другими государствами.

"Как они с ними поступают – уже их дело. Даже если бы мы это знали, это уже не моя работа", – подчеркнул глава Сербии.

Ранее Владимир Путин, комментируя удары Киева западным оружием по территории РФ, заявил, что Россия может начать поставлять оружие Китаю. По словам российского лидера, действия Киева можно трактовать близкими к акту агрессии, добавив, что страны, поставляющие Украине оружие, считают, что не воюют с Россией, таким образом снимая с себя ответственность.