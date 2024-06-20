Путин заявил, что РФ может начать поставлять оружие КНДР

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Учитывая ранее заключенные договоренности Россия не исключает поставки оружия Китая, заявил Владимир Путин, комментируя удары Киева западным оружием по территории РФ.

"Я вот и сказал, в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. <...> И пускай они (страны Запада. – Прим. ред.) думают на эту тему, – цитирует главу России ТАСС.

По словам российского лидера, действия Киева можно трактовать близкими к акту агрессии, добавив, что страны, поставляющие Украине оружие, считают, что не воюют с Россией, таким образом снимая с себя ответственность.

Ранее глава РФ заявил, что Россия в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету страны применит все имеющиеся у нее средства. Однако призвал Запад е доводить не только до использования, но и до угрозы применения ядерного оружия, выразив надежду на профессиональное отношение во всем мире к решению вопросов о возможности применения ЯО.