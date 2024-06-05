Путин заявил, что РФ в случае угроз применит все имеющиеся у нее средства

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Россия в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету страны считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

"У нас есть ядерная доктрина, посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства", – указал он.

По словам президента, РФ постоянно пытаются обвинить в том, что она "машет ядерной дубинкой", однако это не так.

"Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", – отметил он, призвав не доводить не только до использования, но и до угрозы применения ядерного оружия.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на профессиональное отношение во всем мире к решению вопросов о возможности применения ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Он добавил, что наиболее тревожно то, что тройка западных ядерных государств входит в число ключевых спонсоров Киева.

