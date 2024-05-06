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06 мая, 22:39

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Представитель Госдепа: США не видят причин корректировать готовность ядерных сил

В США заявили, что не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил

Фото: depositphotos/teamtime

Соединенные Штаты Америки не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

Комментируя готовящиеся учения РФ по применению нестратегического ядерного оружия, Миллер назвал риторику Россию "безрассудной и безответственной". В то же время он отметил, что США не наблюдают никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие на Украине.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием, во время которых отработают методы его подготовки и применения. Как указали в Минобороны, целью учений является повышение уровня готовности российских нестратегических сил к выполнению боевых задач. Отмечается, что в мероприятии примут участие авиация, ВМФ России и ракетные соединения Южного военного округа.

Эксперт рассказал, как в РФ пройдут учения с нестратегическим ядерным оружием

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