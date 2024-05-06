Российские военные проведут учения с нестратегическим ядерным оружием

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием, в ходе которых отработают методы его подготовки и применения. Об этом сообщает RT.

По данным Минобороны России, учения пройдут по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ. Их цель – повышение уровня готовности российских нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Кроме того, они также станут ответом на угрозы и провокационные заявления, прозвучавшие со стороны отдельных западных официальных лиц.

Уточняется, что в мероприятии примут участие авиация, Военно-морской флот (ВМФ) РФ и ракетные соединения Южного военного округа.

До этого стало известно, что Северная Корея провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара при помощи реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров. Учения состоялись 22 апреля, ими руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. В маневрах была задействована система "Курок ядерного оружия" по комплексному контролю над ядерным оружием.