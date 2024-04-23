КНДР провела комплексные учения по нанесению ядерного контрудара

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Северная Корея провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара при помощи реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения состоялись 22 апреля, ими руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. В маневрах была задействована система "Курок ядерного оружия" по комплексному контролю над ядерным оружием.

В рамках учений проводилась тренировка применения системы "Вулканическая тревога", которую включают в максимальной ядерной кризисной ситуации, и системы командования ядерным контрударом, а также выполнение задачи с применением снарядов с имитацией ядерной боеголовки.

Бойцы подразделения, на вооружении которого стоят реактивные орудия, поразили цель, которая находилась на острове на расстоянии 352 километров.

В ЦТАК отметили, что эти учения стали предупреждением для врагов страны, которые предпринимают конфронтационные военные действия против КНДР.

22 апреля Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. По данным местных изданий, ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.

До этого СМИ писали о том, что КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты и пробный пуск новой зенитной ракеты.