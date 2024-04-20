Reuters: КНДР провела пробный пуск новой зенитной ракеты

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КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты и пробный пуск новой зенитной ракеты. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР сообщает агентство Reuters.

"Северная Корея провела испытание боеголовки крылатой ракеты и пробный пуск новой зенитной ракеты", – указано в сообщении.

Ранее Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание ракеты "Хвасон-16" означает, что теперь все стратегические ракеты КНДР – твердотопливные, с маневренными боеголовками.

До этого сообщалось, что Ким Чен Ын потребовал от руководства армии активизировать практику проведения военных учений в условиях, максимально приближенных к боевым действиям современной войны.

