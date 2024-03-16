Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта

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Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от руководства армии активизировать практику проведения военных учений в условиях, максимально приближенных к боевым действиям современной войны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает ТАСС.

"Товарищ Ким Чен Ын поставил программную задачу: для всестороннего укрепления боеспособности всей армии необходимо более интенсивно проводить военные учения, ставя во главу угла непрерывное исследование и применение реальных и научно обоснованных методов, позволяющих достигать максимальной эффективности на поле реального боя, в соответствии с требованиями современной войны", – указано в сообщении.

Лидер КНДР подчеркнул, что основной задачей армии является подготовка к войне. Об этом он заявил после руководства учениями частей воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии, на которых он присутствовал вместе со своей дочерью.

Ранее Ким Чен Ын заявил об оккупации Южной Кореи в случае чрезвычайных обстоятельств. Лидер страны уточнил, что если враги КНДР решатся на военный вариант решения конфликта, то Пхеньян "без колебаний" мобилизует все свои средства, приняв "смелое решение, которое изменит историю".