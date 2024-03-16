16 марта, 05:56Политика
Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта
Фото: TAСС/KCNA/EPA
Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от руководства армии активизировать практику проведения военных учений в условиях, максимально приближенных к боевым действиям современной войны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает ТАСС.
"Товарищ Ким Чен Ын поставил программную задачу: для всестороннего укрепления боеспособности всей армии необходимо более интенсивно проводить военные учения, ставя во главу угла непрерывное исследование и применение реальных и научно обоснованных методов, позволяющих достигать максимальной эффективности на поле реального боя, в соответствии с требованиями современной войны", – указано в сообщении.
Лидер КНДР подчеркнул, что основной задачей армии является подготовка к войне. Об этом он заявил после руководства учениями частей воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии, на которых он присутствовал вместе со своей дочерью.
Ранее Ким Чен Ын заявил об оккупации Южной Кореи в случае чрезвычайных обстоятельств. Лидер страны уточнил, что если враги КНДР решатся на военный вариант решения конфликта, то Пхеньян "без колебаний" мобилизует все свои средства, приняв "смелое решение, которое изменит историю".
Читайте также
- ЕС ввел санкции против 4 компаний КНР и министра обороны КНДР
- Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль российского производства