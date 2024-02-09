Лидер КНДР не исключил оккупации Южной Кореи в случае чрезвычайной ситуации

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об оккупации Южной Кореи в случае чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.



"Это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", – отметил он.

Лидер страны уточнил, что если враги КНДР решатся на военный вариант решения конфликта, то Пхеньян "без колебаний" мобилизует все свои средства, приняв "смелое решение, которое изменит историю".

Также Ким Чен Ын подчеркнул важность улучшения вооруженных сил, чтобы те могли использоваться для защиты мира и предотвращения возможных военных действий.

1 января лидер страны уже заявлял, что КНДР готова нанести удар по Сеулу, если США и Южная Корея применят военные силы в конфронтации между странами. Также он отметил "предсмертные происки США" и Южной Кореи, которые пытаются преградить "неустанное продвижение вперед нашей революции".

Свою озабоченность из-за риска военных столкновений на Корейском полуострове высказала российская сторона. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в последнее время наблюдается беспрецедентная по масштабам военная активность США и их союзников.

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