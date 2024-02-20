Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль российского производства

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

Марка и модель автомобиля не уточняются. Отмечается, что подарок для северокорейского лидера 18 февраля получила его сестра Ким Е Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.

Ким Е Чжон отметила, что данный подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран и передала благодарность Ким Чен Ына российскому президенту.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын приехалс официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Его встреча с Путиным продлилась более пяти часов.

Лидеры двух стран встретились на космодроме Восточный. Северокорейский лидер успел посетить Приморский край, встретившись с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и побывал в Дальневосточном федеральном университете.



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