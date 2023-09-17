Ким Чен Ын прибыл в Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил во Владивостоке Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в рамках своего визита в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава КНДР прибыл в кампус университета утром 17 сентября, его встречали ректор ДВФУ Борис Коробец, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр природных ресурсов России Александр Козлов, а также глава межправкомиссии РФ и Северной Кореи.

Северокорейскую делегацию провели у стенда Минвостокразвития, который был оборудован для Восточного экономического форума. Гостям также показали макет действующего кампуса и планируемой второй очереди.

Коробец рассказал лидеру КНДР о развитии острова Русский, подготовке студентов университета, проектировании мегасайнс-установки, а также о задачах ДВФУ, в том числе об обеспечении кадрами Дальнего Востока.

Ранее посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что Ким Чен Ын доволен своим визитом в Россию. Дипломат также допустил, что северокорейский лидер может посетить еще несколько предприятий пищепрома в Приморском крае.

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном продлилась в общей сложности больше пяти часов. Главы двух государств встретились на космодроме Восточный, через некоторое время начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит также продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Путешествие Ким Чен Ына по России продолжается