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Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами Украины, сообщает ТАСС.

Причиной такого решения указывается покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и "пособничество РФ".

Северокорейского лидера внесли в базу 6 сентября. На сайте указаны его личные данные, а также то, что он находится под санкциями различных стран мира.

В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта "Миротворец" за мнение о том, что присоединение Крыма к России не является аннексией.

До этого в базу "Миротворца" включили президента Белоруссии Александра Лукашенко. В качестве причины указывается тот факт, что белорусские власти приняли решение вернуть России 32 задержанных на территории республики граждан РФ.