Президент Казахстана попал в базу "Миротворца" после слов о Крыме

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта "Миротворец" за мнение о том, что присоединение Крыма к России не является аннексией. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

При этом такое заявление Токаев сделал изданию DW (признано в РФ СМИ-иноагентом) три года назад. Авторам "Миротворца" не понравилось и сделанное тогда же заявление президента Казахстана о том, что он верит в мудрость и порядочность руководства России.

"Миротворец" публикует личные данные граждан и организаций, которые якобы являются угрозой безопасности Украины.

Ранее в базу "Миротворца" включили президента Белоруссии Александра Лукашенко. В качестве причины указывается тот факт, что белорусские власти приняли решение вернуть России 32 задержанных на территории республики граждан РФ.

До этого в базу портала "Миротворец" попали семь членов экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321. Пилотов и бортпроводников обвинили в сознательном нарушении границ Украины.



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