Лукашенко включили в базу "Миротворца"

19:55
Фото: ТАСС/Andrei Stasevich/BELTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".
В качестве причины указывается тот факт, что белорусские власти приняли решение вернуть России 32 задержанных на территории республики граждан РФ.
В конце июля под Минском задержали 32 гражданина России, которые представляли частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.
12 августа стало известно, что офис генерального прокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян. Речь идет о тех гражданах, которые якобы причастны к боевым действиям на Донбассе.
Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, граждане РФ были в Белоруссии проездом. Они планировали сесть на самолет до Стамбула, а затем отправиться к конечной точке своего маршрута.
После переговоров представителей Белоруссии и России было принято решение о передаче россиян на родину. В страну они вернулись 14 августа, как рассказали в Генпрокуратуре РФ.
Ранее в базу портала "Миротворец" были включены семь членов экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321. Пилотов и бортпроводников обвинили в сознательном нарушении границ Украины.
Кроме того, героем публикаций "Миротворца" стал российский телеведущий Андрей Малахов.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году и не имеет официального статуса. В России по решению суда доступ к интернет-ресурсу заблокирован.
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