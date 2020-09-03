Лукашенко включили в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Andrei Stasevich/BELTA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

В качестве причины указывается тот факт, что белорусские власти приняли решение вернуть России 32 задержанных на территории республики граждан РФ.

В конце июля под Минском задержали 32 гражданина России, которые представляли частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.

12 августа стало известно, что офис генерального прокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян. Речь идет о тех гражданах, которые якобы причастны к боевым действиям на Донбассе.

Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, граждане РФ были в Белоруссии проездом. Они планировали сесть на самолет до Стамбула, а затем отправиться к конечной точке своего маршрута.

После переговоров представителей Белоруссии и России было принято решение о передаче россиян на родину. В страну они вернулись 14 августа, как рассказали в Генпрокуратуре РФ.

Ранее в базу портала "Миротворец" были включены семь членов экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321. Пилотов и бортпроводников обвинили в сознательном нарушении границ Украины.

Кроме того, героем публикаций "Миротворца" стал российский телеведущий Андрей Малахов.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году и не имеет официального статуса. В России по решению суда доступ к интернет-ресурсу заблокирован.

