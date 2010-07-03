Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список "Миротворца"

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Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец". Данное решение она назвала "особой формой шизофрении".

Она уточнила, что Малахов был включен в украинский список из-за того, что он провел программу "Надо поговорить" на российском телевидение. Скабеева уточнила, что в эфире Малахов наоборот призвал народ к миру и говорил о дружбе между украинским и русским народом.

"Вывод простой: было бы желание – повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь", – заключила Скабеева в своем Telegram-аккаунте.

Накануне сообщалось, что Андрей Малахов внесен в списки украинского сайта "Миротворец" после проведения телемоста между Украиной и Россией.

В качестве причины включения Малахова в базу данных украинского сайта было указано "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России".

Накануне на телеканале "Россия 1" состоялся первый телемост между Россией и Украиной под названием "Надо поговорить". Российские участники находились в студии канала, украинские связывались по Skype.

Ведущими телемоста стали Мария Ситтель и Андрей Малахов. Среди гостей программы появились актер Владимир Меньшов, музыкант Лев Лещенко и другие известные деятели культуры.

Ранее в списки украинского сайта "Миротворец" попала супруга Владимира Зеленского. Информация о Елене Зеленской появилась в разделе "Чистилище". Жена Зеленского числится в базе как "информатор боевиков незаконных вооруженных формирований".

Также в базу данных сайта были внесены основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, советский и российский композитор Александра Пахмутова, актеры Юрий Стоянов, Дмитрий Орлов, а также Владимир Познер и Михаил Галустян.

"Миротворец" публикует данные соотечественников и тех, кто якобы несет угрозу национальной безопасности Украины.

