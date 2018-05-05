19 судей Конституционного суда РФ попали в базу данных "Миротворца"

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В базу данных украинского сайта "Миротворец" внесли 19 судей Конституционного суда РФ, включая его председателя Валерия Зорькина, сообщает РИА Новости.

Решение объясняется тем, что судьи "пытались легализовать аннексию АР Крым", подписав постановление КС РФ от 19 марта 2014 года о принятии республики Крым и Севастополя в состав России.

В частности, в базе данных оказались Владимир Ярославцев, Ольга Хохрякова, Николай Селезнев, Юрий Рудкин и другие.

Сайт "Миротворец" публикует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

В конце марта в базу "Миротворца" внесли главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову из-за организации выборов президента РФ в Крыму.