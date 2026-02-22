Еще один направлявшийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны — Собянин

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили еще один вражеский беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Он добавил, что на место падения обломков прибыли экстренные службы.

До этого Собянин сообщил еще об уничтожении еще семи БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте их обломков также работают экстренные службы.

При этом в районе столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полеты. Авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда.

