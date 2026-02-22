Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО отразили атаку еще одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Градоначальник добавил, что на место происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, направлявшегося в сторону столицы. На месте падения фрагментов дрона также задействованы экстренные службы.

