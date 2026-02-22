22 февраля, 15:19Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО отразили атаку еще одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.
Градоначальник добавил, что на место происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, направлявшегося в сторону столицы. На месте падения фрагментов дрона также задействованы экстренные службы.