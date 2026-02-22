Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще один беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ вечером в воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Мэр столицы добавил, что сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Атака БПЛА на Москву началась днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного дрона, затем российские силы ПВО сбили еще один. Позже атака продолжилась.

На фоне этого в столичных аэропортах вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.