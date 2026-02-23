Путин заявил, что Россия продолжит укреплять армию и флот на основе опыта СВО

Фото: kremlin.ru

Россия продолжит укреплять армию и флот, в том числе на основе опыта, полученного в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

Президент подчеркнул, что работа продолжится с опорой на мощные силы российской промышленности и науки, а также на отечественные индустриальные и высокотехнологичные компании.

"Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил. Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках", – добавил Путин.

Ранее российский лидер во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) поручил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия в России. При этом скорость работ не должна идти вразрез с качеством и сохранностью самих памятников.

Путин отметил, что вести эту работу надо в тесном диалоге с бизнесом, который часто выступает инвестором подобных проектов.