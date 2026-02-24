Стивен Кинг подвергся критике за слова о Дональде Трампе

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Американский писатель Стивен Кинг вызвал волну критики в интернете после публикации о президенте США Дональде Трампе. Своим мнением он поделился в личном аккаунте социальной сети X.

"У Трампа никогда не было ребенка. Он был женат 3 раза. Он вогнал в землю 3 бизнеса. Он никогда не занимался хозяйством... У него нет жизненного опыта", – заявил писатель.

Пользователи соцсети отреагировали саркастически, напомнив писателю, что у Трампа 5 детей от 3 браков, младшему из которых (Бэррону. – Прим. ред.) 19 лет, и указали, что Кинг не имеет новых идей и читателей, которые его уважают. На критику писатель не отреагировал.

Ранее суд в Ташкенте назначил мужчине штраф в размере 1,23 миллиона сумов (примерно 100 долларов. – Прим. ред.) за звонок в полицию с жалобой на Трампа. В судебных материалах указано, что мужчина в тот момент находился в нетрезвом состоянии.