Американцы собрали 800 тыс долларов мужчине, которому Трамп показал средний палец

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Сотрудник Ford Ти Джей Сабула, которого отстранили от работы из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом, собрал свыше 800 тысяч долларов на одной из краундфандинговых платформ. Об этом сообщает MSN.

Всего для поддержки мужчины организовали две кампании, в рамках которых меньше чем за сутки собрали по 480 и 329 тысяч долларов, после чего сбор приостановили. Организаторы краундфандинга призвали пользователей направить деньги на другие проекты и благотворительность.

Инцидент произошел во время визита Трампа на завод Ford в Дирборне, штат Мичиган. Сабула начал кричать в адрес президента оскорбления и назвал его "защитником педофилов". В ответ на это Трамп показал ему неприличный жест.

Критика работника в адрес лидера Штатов связана со скандалом из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна. Финансист был арестован в 2019 году по подозрению в торговле людьми для их сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно, что он покончил жизнь самоубийством.

После публикации ряда документов в рамках дела Эпштейна некоторые американцы раскритиковали Минюст США в том, что министерство якобы скрывает имя Трампа в документах по делу Эпштейна. Само американское ведомство опровергло такие обвинения.

