26 декабря, 09:25

Политика

Трамп пригрозил демократам "последним Рождеством"

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил "коррумпированным" демократам, что для них это Рождество будет "последним счастливым праздником". Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пост президента США в соцсети Truth Social.

"Теперь эти же неудачники снова за свое, только на этот раз многие их друзья, в основном невиновные, будут серьезно задеты и получат репутационный ущерб. Но, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов!" – указал Трамп.

Глава Белого дома сделал соответствующее заявление после публикации материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Министерство юстиции США обнародовало новую часть документов по делу банкира 20 декабря. Ведомство создало отдельную страницу с соответствующими материалами.

В них были обнаружены фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, который на многих кадрах позирует с девушками, чьи лица были намеренно скрыты ведомством. На одном из фото экс-лидер запечатлен с актрисой Дайаной Росс.

Также на снимках есть музыканты Майкл Джексон и Мик Джаггер. В свою очередь, министерство юстиции США опровергло информацию о том, что якобы скрывает имя президента страны в документах по делу финансиста.

